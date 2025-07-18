حادثة مأساوية: وفاة رضيع بعد تركه لساعات داخل السيارة

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لقي رضيع يبلغ من العمر 15 شهراً حتفه بعد ظهر الخميس في مدينة نامور البلجيكية، بعدما تُرك لساعات داخل سيارة مغلقة، وفق ما أفادت به السلطات القضائية الجمعة.

وأوضحت النيابة العامة في نامور، في بيان رسمي، أن الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة خلص إلى أن "الوفاة ناجمة عن ارتفاع حرارة الجسم"، مشيرة إلى عدم وجود ما يدل على "تدخل طرف ثالث" في الحادثة.

وفتحت السلطات تحقيقاً أولياً بتهمة "القتل غير العمد" من أجل تحديد ملابسات الواقعة بدقة، وسط صدمة في الأوساط المحلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوالد، الذي كان يقود السيارة، نسي التوقف عند الحضانة صباحاً، وذهب مباشرة إلى مكان عمله، حيث ركن السيارة وترك الطفل بداخلها دون أن ينتبه إلى وجوده. وبقي الطفل داخل السيارة لعدة ساعات في موقف سيارات الشركة التي يعمل فيها والده.

ورفضت النيابة العامة التعليق على هذه المعلومات الصحافية، مكتفية بالتأكيد أن "الطفل بقي في السيارة نتيجة نسيان، بحسب العناصر الأولية للتحقيق".

يُشار إلى أن درجات الحرارة في نامور بعد ظهر الخميس بلغت حوالي 25 درجة مئوية، ما يزيد من خطورة بقاء الأطفال داخل المركبات المغلقة لفترات طويلة.