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بالصور- تفاصيل عن مرض ترامب المزمن... ما هو؟

18
JULY
2025
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كشف البيت الأبيض أمس الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصاب بمرض القصور الوريدي المزمن.

وكان ترامب قد خضع لفحص طبي بسبب تورم في أسفل الساقين وكدمات في اليدين.
 
وأعلنت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، استنادا لتقرير من طبيب الرئيس الأميركي أن ترامب مصاب بقصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة خاصة لدى من تخطت أعمارهم السبعين.

كما أكدت أن صحة الرئيس الأميركي ضمن الحدود الطبيعية، مشيرة إلى أنه لم يُعثر على أي دليل على وجود جلطة وريدية عميقة أو مرض شرياني ولم تُرصد أي علامات لقصور القلب أو اختلال كلوي أو أمراض جهازية.
 
والقصور الوريدي المزمن هو أحد أمراض الأوردة الذي يحدث عندما تتضرر أوردة الساقين أو تضعف. ويُصيب عادة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ويزداد الخطر مع التقدم في السن.

وقال الدكتور تود بيرلاند، جراح الأوعية الدموية ومدير قسم التدخلات الوعائية في مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك، "تعيد الأوردة الدم إلى القلب، ومن الشائع جداً مع مرور الوقت أن تفشل هذه الصمامات داخل الأوردة"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".
 
لكن مع مرور الوقت، تفقد هذه الصمامات قدرتها على إعادة الدم إلى القلب بكفاءة. ثم يبدأ الدم التجمع في أسفل الساقين، ما يؤدي إلى زيادة الضغط في الأوردة.

كما أضاف بيرلاند أن هذه الحالة وراثية، مضيفاً "إذا كان والدك أو والدتك مصابين بها، فمن المرجح أن تكون أنت مصاباً بها".

وأوضح بيرلاند أن الحالة المرضية ليس لها أي تأثير عام على متوسط العمر المتوقع، وهي مسألة "تتعلق بجودة الحياة فقط".
 
أعراض القصور الوريدي المزمن:
 
-تورم في الساقين أو الكاحلين

-شعور بضيق في عضلات الساق أو تشنجات مؤلمة في الساق وتشنجات عضلية

-إحساس بحرقة أو وخز أو حكة في الساقين

-ألم أثناء المشي

-تغير لون الجلد أو ملمسه، وغالباً ما يكون بالقرب من الكاحلين

- قرح في الساق بطيئة الشفاء.
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