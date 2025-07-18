وذكرت أن مقاعد الطائرة تكون شديدة الاتساخ، وارتداء سروال قصيرة قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى "المكورات العنقودية".

وقالت في مقطع فيديو حصد آلاف المشاهدات: "أنا أؤمن بشدة بعدم ارتداء الشورتات أبدا، غير مسموح لكم بارتدائها، آسفة، إنها مقززة. جلدك يلامس المقعد، وهذا مقرف وقذر، وستصاب بعدوى".

وبدلا من ارتداء السراويل القصيرة، توصي شير بارتداء ملابس مريحة وعملية تغطي الجسم بالكامل.

وتنصح بارتداء السراويل الفضفاضة، والأحذية الرياضية، والقمصان البسيطة، أو الفساتين الطويلة لتفادي الإصابة بأي عدوى ولزيادة الراحة، خصوصا في الرحلات الطويلة.

وفي مقطع فيديو سابق أثار الجدل، انتقدت شير سلوك بعض الركاب، مثل عدم الاستحمام قبل الرحلة، أو الذين يشغلون الموسيقى أو المقاطع الصوتية بصوت عال على هواتفهم.

وذكر "مايو كلينك" على موقعه: "تحدُث عدوى المكورات العنقودية بسبب بكتيريا المكورة العنقودية. وهذه الأنواع من البكتيريا تظهر عادة على الجلد أو داخل الأنف لدى كثير من الأصحاء".

وأضاف: "لا تسبب في أغلب الأحيان أي مشكلات، لكن قد تصبح مهددة للحياة إذا أصابت البكتيريا الأعضاء الداخلية للجسم، أو دخلت إلى مجرى الدم أو المفاصل أو العظام أو الرئتين أو القلب".