نتنياهو يعترف لترامب: قصفنا كنيسة غزة بالخطأ

A + A -

أفاد البيت الأبيض بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بأن الضربة التي استهدفت كنيسة كاثوليكية في غزة كانت "خطأ".

"رد فعل غير إيجابي"

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، كارولاين ليفيت، للصحافيين، إن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو بعد "رد فعل غير إيجابي" من جانب الرئيس الأميركي لدى علمه بالضربة.

وأضافت أن "استهداف الإسرائيليين للكنيسة الكاثوليكية كان خطأ، هذا ما قاله رئيس الوزراء للرئيس".

كذلك أعلن مكتب نتنياهو أن إسرائيل "تأسف بشدة" لإصابة كنيسة في غزة بذخائر شاردة، واصفاً ما حدث بأنه "مأساة".

جاء هذا بعدما أكدت البطريركية اللاتينية في القدس، الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة إسرائيلية طالت كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة.

في حين قالت إسرائيل إنها "لا تستهدف" الكنائس أو المواقع الدينية وإنها تحقق في الحادث.

تحليلات الأقمار الاصطناعية تكشف مفاجأة حول حجم الدمار في غزة

وقالت البطريركية في بيان "هذا الصباح، قرابة الساعة 10:20 صباحًا (07,20 بتوقيت غرينتش)، تم استهداف مجمع العائلة المقدسة في غزة... من قبل الجيش الإسرائيلي".

كذلك أكد مسؤولون أن الكنيسة تضررت جراء الهجوم الذي وصفه شهود عيان بأنه قصف شنته دبابة إسرائيلية.

"الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة"

يذكر أن إسرائيل أعربت عن "أسفها العميق" للأضرار التي لحقت بالكنيسة ولأية إصابات بين المدنيين"، مشيرة إلى أن الجيش يحقق في الحادث.

وأكدت وزارة الخارجية عبر منصة إكس أن إسرائيل "لا تستهدف الكنائس أو المواقع الدينية، وأنها تأسف لأي ضرر لحق بموقع ديني أو لمدنيين غير متورطين".

وكان البابا الراحل فرنسيس يتصل كثيرا بالكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة خلال الشهور الـ18 الأخيرة من حياته، ليستفسر عن كيفية تعامل الأفراد داخلها مع الحرب المدمرة. ولطالما دعا إلى وقف الحرب.

ومثل مجمع الكنيسة منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ملجأ للمسيحيين الكاثوليك وكذلك الأرثوذكس.