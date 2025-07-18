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البيت الأبيض ينشر تقريرا طبيا: ترامب يعاني من بعض الأمراض

18
JULY
2025
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كشف البيت الأبيض، الخميس، عن بعض الأمراض التي يعاني منها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

"ضمن الحدود الطبيعية"
فقد ذكر تقرير طبي أن سيد البيت الأبيض يعاني من تورم حميد بأسفل الساقين.

وأضاف أن التقييم الطبي أسفر عن الكشف عن إصابة ترامب بقصور وريدي مزمن.

كما أكد أن صحة الرئيس الأميركي ضمن الحدود الطبيعية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد في أبريل/نيسان الماضي، أنه يشعر بأنه في صحة "جيدة جدا" بعد خضوعه لأول فحص طبي سنوي منذ عودته إلى الرئاسة.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية حينها، "عموما شعرت بأنني في حالة جيدة جدا"، مضيفا "خضعت لاختبار إدراكي. لا أعرف ماذا أقول لكم سوى أنني أجبت على كل الأسئلة بشكل صحيح".

"قليل من النصائح"
أيضا تابع أن الأطباء أعطوه "قليلا من النصائح" لتغيير عاداته لتحسين صحته.

يذكر أنه عادة ما يحدد البيت الأبيض البيانات التي ستُنشر من الفحص الصحي للرئيس.

كما أن ترامب غير ملزم بالإفصاح عن أية معلومات ولا يوجد نموذج محدد لإجراء الفحص الرئاسي.

 

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