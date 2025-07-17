تحدثت عن "فظائع".. فنانة سورية توّثق المجازر بحق أهلها في السويداء!

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تحدثت الفنانة السورية ميس حرب عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي عن الانتهاكات التي طالت أهالي منطقة السويداء في سوريا حيث تنتمي.

وروت في أكثر من منشور عن "فظائع" طالت المدنيين في بيوتهم وفي المستشفيات، مطالبة بتوثيق الانتهاكات الدموية على حد قولها.

وشدّدت في تدوينات أخرى على عزة ومنعة وشهامة أهالي منطقتها في السويداء، ورفضهم للذل والمهانة: "الله يعز هالشباب.. الرجال اللي صمدوا بلا نوم ولا راحة أكثر من 90 ساعة وعلّموا العالم شو يعني نخوة وشرف.. لو تسمعوا النخاوي بصواتهن ليحموا عرضكن.. لو تشوفوا كيف رفضوا بيان الذل الأول وما هان عليهن دم اللي مات قدامن.. ولا هان عليهن حرمة البيوت اللي استبيحت.. وكيف الزلمي فيهن يقول يا بموت بكرامة يا بعيش بكرامة".



وقالت في منشور آخر أصحبته بلقطات مصورة: "أعتذر عن قساوة المشهد.. لكن يجب أن يرى العالم رجال الأمن العام الذين أُرسلوا إلى السويداء لتحريرنا من رجالنا.. شيشاني لا يتكلم العربية.. لو عارف حالو جاي عند سباع بني معروف كان لف ورجع من عند حاجز المسمية".