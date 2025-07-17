اندلاع حريق ضخم في مسرح مهرجان تومورولاند في بلجيكا!

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اندلع حريق هائل في المسرح الرئيسي لمهرجان Tomorrowland، قبل يومين فقط من انطلاق الحدث الشهير عالميًا.

وتدخلت فرق الإطفاء بشكل مكثف، لكن النيران كانت قد امتدت بسرعة، محدثة أعمدة دخان سوداء كثيفة شوهدت من مسافات بعيدة.

الفيديوهات أظهرت انفجارات ناتجة عن معدات الألعاب النارية، مما صعّب على رجال الإطفاء السيطرة على الحريق. ولا تزال أسباب الحريق غير واضحة، لكن التحقيقات الأولية ترجّح حدوث خلل في إحدى التجهيزات التقنية.

المتحدثة باسم المهرجان أكدت: "أولويتنا الآن هي سلامة العاملين والجمهور، وسنصدر بيانًا مفصلًا لاحقًا." حتى الآن، لم يتم تسجيل إصابات بشرية، لكن الأضرار المادية قد تؤثر على افتتاح المهرجان هذا الأسبوع.

مهرجان Tomorrowland من أكبر الفعاليات الموسيقية في العالم، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار سنويًا.