زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب سواحل هذا البلد.. وتحذير من تسونامي!

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ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأميركية، الأربعاء، ما استدعى إصدار إنذار من تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال نحو الساعة 12:37 بالتوقيت المحلي، وحدّدت الهيئة مركزه على بُعد نحو 87 كلم إلى جنوب بلدة ساند بوينت على عمق يبلغ 20.1 كلم.

وإثر الزلازل، أصدرت السلطات "تحذيراً" من تسونامي لجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، لكنها سرعان ما خفّضته إلى "إنذار".

وقال مركز التحذير من التسونامي في بالمر في ولاية ألاسكا، إن إنذاراً صدر لـ"جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، وسواحل المحيط الهادئ من كينيدي إنترانس في ألاسكا (نحو 64 كلم جنوب غرب هومر) إلى يونيميك باس في ألاسكا (نحو 128 كلم شمال شرق يونالاسكا)".

ونصح المركز سكان المنطقة بـ"الخروج من المياه والابتعاد عن الشواطئ والموانئ والمراسي والحواجز البحرية والخلجان والمنافذ".

ووفق معلومات أولية، لم يتمّ إصدار تحذيرات من تسونامي للمناطق البعيدة، بحسب مركز التحذير من تسونامي في ألاسكا.

وألاسكا جزء من حلقة النار النشطة زلزالياً في المحيط الهادي.

وتعرضت الولاية النائية في مارس (آذار) 1964 لزلزال بقوة 9.2 درجات، هو الأقوى الذي تم تسجيله في أميركا الشمالية. ودمّر الزلزال مدينة آنكوريدج، وأطلق تسونامي اجتاح خليج ألاسكا، والساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي، ما أدى إلى مقتل العشرات، وتسبب بأضرار في الممتلكات قُدّرت بأكثر من 400 مليون دولار.

ووقع زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة شبه جزيرة ألاسكا في يوليو (تموز) 2023، ولم يتم حينها الإبلاغ عن أضرار كبيرة.