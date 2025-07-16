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أطفال وشيوخ قرية "الدور" بالسويداء.. أسرى؟ (المدن)

16
JULY
2025
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أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، موجة غضب في الأوساط السورية، بعدما أظهر مجموعة من المسلحين، بعضهم بزيٍّ عسكري وآخرون بملابس مدنية، وهم يقتادون عدداً من المدنيين، بينهم أطفال وكبار في السن من الطائفة الدرزية، وسط أرض زراعية في جنوب البلاد.

ويُسمع صوت المصور، الذي يُرجح أنه أحد المسلحين، يقول: "هؤلاء أسرى من الطائفة الدرزية، تم بعون الله عز وجل"، قبل أن يسأل عن اسم المنطقة التي يتواجدون فيها، فيجيبه أحدهم: "قرية الدور"، ما يشير إلى أن المجموعة المسلحة ليست من أبناء المنطقة.

 

ويُعتقد أن المسلحين يتبعون لوزارة الدفاع السورية، بحسب التعليقات المصاحبة للفيديو، الذي أثار استياءً واسعاً على خلفية وصف المدنيين بالأسرى، في مشهد يوحي بالتعامل مع سكان محليين كأعداء، من دون ظهور علامات عنف جسدي او تهديد في الفيديو. فيما علق آخرون بأن الجنود يقومون بتأمين خروج المدنيين الدروز من أماكن الاشتباك.

 

قرية الدور

وحسب مصادر محلية، فإن قرية الدور، الواقعة جنوب غربي السويداء وأقرب إلى محافظة درعا، لا يتجاوز عدد سكانها 300 نسمة، غالبيتهم من الدروز، ويعيشون منذ سنوات في حالة من التعايش مع مجتمعات البدو المحيطة.

ويأتي هذا الحادث بعد اشتباكات دامية اندلعت في ريف السويداء بين فصائل درزية مسلحة ومجموعات من عشائر البدو، مما أسفر عن مقتل مدنيين واندلاع موجة من العنف، ترافقت مع عمليات نهب وتخريب طالت ممتلكات سكان دروز، فيما وثّقت مقاطع فيديو لحظات وقتل صوّرتها عناصر أمنية، بحسب ما تداولته صفحات محلية وناشطون.

 

وأصدرت رئاسة الجمهورية السورية بياناً أكدت فيه على ضرورة التزام كافة الجهات العامة والخاصة المدنية والعسكرية بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي مبرر كان، وأضاف البيان: "تم تكليف الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يثبت تجاوزه أو إساءته مهما كانت رتبته أو موقعه".

ورغم لغة البيان الصارمة، أعرب ناشطون محليون عن شكوكهم في جدية هذه الوعود، مستشهدين بسوابق من الإفلات من العقاب، وبتقارير تفيد بمشاركة قوات أمنية في الانتهاكات، أو تغاضيها عنها. كما تساءلوا عن مغزى تصوير مقاطع بهذه الحساسية من قبل قوات يُفترض أنها دخلت المدينة من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وفض النزاع.

 

وأسفرت الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء جنوبي سوريا عن مقتل 203 أشخاص (هم الموثّقة أسماؤهم حتى الآن) بينهم أطفال ونساء، وشرت المفقودين، وعناصر من قوات الأمن قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت آليات عسكرية ومدرعات.

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