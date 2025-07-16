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ترامب: لست مستعجلاً للحوار مع إيران

16
JULY
2025
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، ان إيران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها.

وأضاف ترامب للصحافيين بعد وصوله إلى واشنطن قادماً من بيتسبرغ: "يريدون التحدث. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمّرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي. وتابع: "لم يمتلك أي رئيس أميركي سابق الجرأة على قصف إيران كما فعلت".

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأميركي ان الأسلحة الأميركية يتم شحنها بالفعل إلى أوكرانيا، مضيفاً أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيدفع لنا ثمن الأسلحة" المرسلة إلى كييف.

وأشار ترامب إلى أنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الإعلان، يوم الاثنين، عن اعتزامه فرض عقوبات على روسيا.

وكان ترامب قد أعلن، الاثنين، عن أسلحة جديدة لأوكرانيا، وهدّد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية بعد مهلة مدتها 50 يوماً، ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام.

وقال ترامب، الثلاثاء، ان "بوتين يريد السلام، وآمل أن يتحرك نحو ذلك خلال مهلة الـ50 يوماً"، مضيفاً: "لن نطبّق الرسوم الجمركية على روسيا إذا كان بوتين يريد السلام".

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي إن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمثّل خياراً مطروحاً لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) جيروم باول.

وسُئل ترامب عمّا إذا كان بيسنت خياراً مطروحاً ليحلّ محل باول، الذي تنتهي ولايته العام المقبل، فأجاب: "إنه خيار مطروح، وهو جيد جداً. حسناً، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحاً؟".

كما أكد الرئيس الأميركي ان الرسائل التي تُخطر الدول الأصغر بمعدلات الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة عليها، سيتم إرسالها قريباً، مضيفاً أن إدارته ستحدّد على الأرجح معدلاً "يزيد قليلاً على 10 بالمئة" على تلك الدول.

وأوضح أنه سعيد جداً "بالاتفاقات البسيطة" التي تم الإعلان عنها بالفعل، والتي حدّدت معدلات رسوم جمركية شاملة لأكثر من 20 دولة، مشيراً إلى أنه سيُعلن قريباً عن الرسوم الجمركية الخاصة بالدول المتبقية.

 

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