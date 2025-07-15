بينهم سيدة.. إعدامات ميدانية تطال 19 مواطناً في السويداء!

A + A -

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر موقعه الرسمي ما يلي : "

محافظة السويداء: أقدم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية على تنفيذ إعدامات ميدانية طالت 12 مواطناً، عقب اقتحام مضافة “آل رضوان” في مدينة السويداء، وسط معلومات تفيد باختطاف آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً، في حين جرى إعدام 4 مواطنين بينهم سيدة في مضافة آل مظلومة بقرية الثعلة بينهم.

وفي سياق منفصل، أطلقت مجموعة مسلّحة تابعة لدوريات الأمن العام النار بشكل مباشر على ثلاثة أشقاء بالقرب من دوّار الباشا شمال مدينة السويداء، أثناء وجودهم برفقة والدتهم، التي شاهدت لحظة إعدامهم ميدانياً.

وخلال 48 ساعة بلغ عدد قتلى الاشتباكات والإعدام الميداني، 135 قتيلا وهم:

-64 من أبناء محافظة السويداء بينهم طفلين وسيدتين.

-52 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام ومسلحي البدو.

-19 بينهم سيدة، أعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية. "