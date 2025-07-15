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بشكلٍ فوريّ.. ماذا طلبت إسرائيل من جيشها بشأن السويداء؟

15
JULY
2025
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أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، للجيش الإسرائيلي، بتنفيذ ضربات فورية ضد قوات وآليات تابعة للجيش السوري في منطقة السويداء جنوب سوريا، في ضوء ما وصفاه بمحاولة النظام "الاعتداء على أبناء الطائفة الدرزية".

وجاء في بيان مشترك صادر عن نتنياهو وكاتس: "أصدرنا تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة قوات النظام السوري وأسلحته التي أدخلت إلى منطقة السويداء، في ظل خرق واضح لسياسة نزع السلاح المعتمدة هناك، وسعي لتنفيذ عمليات ضد الدروز".

وأكد البيان أن "إسرائيل ملتزمة بمنع المساس بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع مواطنينا الدروز داخل إسرائيل"، مضيفًا أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل على منع استهدافهم وضمان استمرار نزع السلاح من المناطق القريبة من الحدود".

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان منفصل، أنه بدأ فعليًا تنفيذ ضربات استباقية ضد آليات تابعة للنظام السوري، وذلك بتوجيه من القيادة السياسية، مؤكّدًا أنه استهدف دبابات وناقلات جند مدرعة ومركبات موجهة لاسلكيًا، إضافة إلى طرق الإمداد المؤدية إلى المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي "يتابع تطورات الجاهزية الميدانية في الجنوب السوري، تحسبًا لأي سيناريو محتمل".

 

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