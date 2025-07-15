نهاية كارثية لسائح عشريني.. تحطمت طائرته الشراعية!

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لقي سائح يبلغ من العمر 27 عامًا مصرعه متأثرًا بإصاباته، بعد تحطم طائرة شراعية كان على متنها خلال رحلة مزدوجة في منطقة كانغرا، بولاية هيماشال براديش شمالي الهند.



الضحية، ويدعى ساتيش راجيش، كان قد أقلع من موقع "إندرو ناغ" الشهير للطيران الشراعي برفقة الطيار سوراج، قبل أن تفقد الطائرة السيطرة بعد لحظات من الإقلاع. وقد أُصيب ساتيش بجروح بالغة، وتم نقله إلى مستشفى زونال في دارامشالا، ثم أُحيل إلى كلية الطب في كانغرا حيث فارق الحياة يوم الإثنين. أما الطيار، فيخضع حاليًا للعلاج.



وأكد مسؤول الشرطة المحلية، هيتيش لاخانبال، فتح تحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه والوقوف على أي تقصير أو خرق لإجراءات السلامة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ عائلة المتوفى، وأن الجثة ستُسلّم بعد انتهاء التشريح.