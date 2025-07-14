هل تعود المياه إلى مجاريها بين العائلة الملكيّة؟

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اجتمع عدد من كبار مساعدي الملك تشارلز الثالث والأمير هاري سرياً في العاصمة البريطانية لندن، في خطوة أولى نحو التقارب وحل خلافهما العائلي.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن مصادر أن الاجتماع عُقد الأسبوع الماضي وكان الخطوة الأولى في عملية تقارب لاستعادة العلاقة المتصدعة بين دوق ودوقة ساسكس وبقية أفراد العائلة الملكية.

وعُقدت المحادثات في نادٍ خاص في لندن يُعنى بالصداقة الدولية ويرعاه الملك.

وضم الاجتماع كبيرة مسؤولي الاتصالات في فريق الأمير هاري، ميريديث ماينز، ومدير فريق العلاقات العامة الخاص بدوق ودوقة ساسكس في المملكة المتحدة، ليام ماغواير، وسكرتير اتصالات الملك في الرابطة الملكية لما وراء البحار، توبين أندريا.

وبحسب الصحيفة، شوهد الثلاثي لاحقًا وهم يحتسون المشروبات ويتجاذبون أطراف الحديث على شرفة حديقة الطابق الأول من النادي، وبعد عشر دقائق، نهضوا واستأنفوا نقاشاتهم في الداخل.