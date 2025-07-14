إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد "حادث خطير"

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أعلن مطار لندن ساوثيند في مقاطعة إسيكس، أنه أوقف أنشطته حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن ذكرت الشرطة في وقت سابق أن طائرة صغيرة تحطمت في المطار الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا.

إلغاء جميع الرحلات الجوية

وجاء في منشور للمطار على منصة "إكس" أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطار وإليه بينما تواصل الشرطة وخدمات الطوارئ ومحققو حوادث الطيران التعامل مع الحادث.

كما ذكرت الشرطة المحلية في مقاطعة إسيكس "لا نزال في موقع حادث خطير في مطار ساوثيند"، مضيفة أنها تلقت بلاغا قبيل الساعة الرابعة مساء يشير إلى وقوع حادث تصادم شمل طائرة طولها 12 مترا.

في حين لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وأظهرت صور من مواقع صحف بريطانية، لم تتحقق منها رويترز، كرة نارية تتصاعد في الهواء فوق مطار ساوثيند، على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن.

وذكرت خدمة إسعاف شرق إنجلترا أنها أرسلت أربع سيارات إسعاف ومركبات طوارئ أخرى.

أيضاً أظهر الموقع الإلكتروني للمطار على الإنترنت إلغاء خمس رحلات دولية عقب الحادث.

"حادث خطير"

يشار إلى أن طائرة صغيرة تحطمت في مطار ساوثيند بمقاطعة إسكس البريطانية، وقالت شرطة إسكس إنها تتعامل مع "حادث خطير" في الموقع.

وأفادت مراسلة العربية/الحدث بأن الطائرة تحطمت شرق إنجلترا بعيد إقلاعها حيث كانت متوجهة إلى هولندا.