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إسرائيل تصادر أطنانا من الأسلحة في مواقع تابعة للجيش السوري السابق جنوبي سوريا

13
JULY
2025
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي، الأحد، أن قواته داهمت مؤخرا عدة منشآت عسكرية تابعة للجيش السوري السابق، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عناصر الاحتياط في اللواء الإقليمي الجبلي الـ810 المتمركزين في قمة جبل الشيخ داهمت، خلال الأسبوع الماضي، عددا من "المقار الرئيسية" التابعة للقوات الخاصة في "نظام بشار الأسد"، وفقا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملياته في المنطقة تهدف إلى منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي في 9 مواقع داخل جنوبي سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي، أغلبها داخل منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة على الحدود بين البلدين.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مناطق تمتد لمسافة تصل إلى نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية، بهدف مصادرة أسلحة تقول إسرائيل إنها قد تشكل تهديدا للبلاد إذا وقعت في أيدي "قوات معادية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن عملية ليل السادس من الشهر الجاري أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا.

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