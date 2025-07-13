معلومات خطيرة تُكشف لأول مرّة.. هكذا حاولت اسرائيل اغتيال الرئيس الايراني

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كشف مسؤول إيراني رفيع للجزيرة أن إسرائيل أرادت اغتيال الرئيس الإيراني خلال اجتماع مهم لمجلس الأمن القومي خلال الحرب، وأن محاولة الاغتيال كانت جزءا من خطة إسرائيلية تهدف لإسقاط النظام في البلاد. وأضاف المسؤول أن محاولة الاغتيال استهدفت رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتعطيل البلاد.

وأشار إلى أن محاولة الاغتيال جرت خلال اجتماع مهم بشأن قرارات استراتيجية للرد على عدوان إسرائيل ، وأعلن أن ايران يبدأت عمليات تحقيق واسعة بشأن محاولة الاغتيال هذه مع شكوك بوجود عميل.

وأكد المسؤول الأيراني أن محاولة اغتيال الرئيس بزشكيان لن تمر دون أن تدفع إسرائيل ثمن ذلك.