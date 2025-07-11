الخارجية الأميركية بصدد إقالة أكثر من 1300 دبلوماسي وموظف حكومي

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اعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أن "الوزارة بصدد إقالة أكثر من 1300 دبلوماسي وموظف حكومي في إطار خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب"، وقال: "إن الوزارة بصدد إرسال إخطارات تسريح إلى 1107 موظفين مدنيين و246 مسؤولا في الخدمة الخارجية لديهم مهام محلية في أميركا".

وبينما أشادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بهذا التسريح باعتباره متأخرا وضروريا لجعل الإدارة أكثر كفاءة"، إلا أن هذا التسريح تعرض لانتقادات شديدة من قبل الدبلوماسيين الحاليين والسابقين الذين يقولون إنه سيضعف النفوذ الأميركي وقدرته لمواجهة التهديدات القائمة والناشئة في الخارج، بحسب "روسيا اليوم".