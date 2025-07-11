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العمال الكردستاني يطالب تركيا بالإفراج عن زعيمه أوجلان

11
JULY
2025
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طالبت قيادية في حزب العمال الكردستاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة في شمال العراق بعدما أحرق مقاتلون أسلحتهم في مراسم رمزية، بالإفراج عن الزعيم الكردي عبدالله أوجلان المسجون منذ العام 1999 في سجن إيمرالي قبالة اسطنبول.

وقالت القيادية البارزة بيسي هوزات لوكالة فرانس برس إن “ضمان الحرية الجسدية للزعيم آبو قانونيا، من خلال الضمانات القانونية، أمر ضروري… هذا هو شرطنا ومطلبنا الأساسي. وبدون هذا التطور، من غير المرجح إلى حد كبير أن تستمر العملية بنجاح”.


وأكّدت بعد مراسم رمزية أحرق فيها 30 مقاتلا أسلحتهم في شمال العراق، أن عناصر الحزب يريدون العودة إلى تركيا والانخراط في حياتها السياسية.

وقالت بيسي هوزات: “على الدولة التركية أن تمنحنا الحق في الدخول في السياسة الديموقراطية”.

واضافت: “نحن مستعدون للذهاب إلى تركيا للانخراط في السياسة الديمقراطية ونريد ذلك (…) لمواصلة نضالنا من أجل الحرية والديموقراطية وتعزيز الاشتراكية الديمقراطية في تركيا”.

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