وكان مسؤولان مطلعان قالا لـ"رويترز" إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت خلال الأسبوع الجاري من 5 رؤساء دول إفريقية لدى زيارتهم للبيت الأبيض استقبال مهاجري دول أخرى، حين ترحلهم الولايات المتحدة.

وتابع توغار إن نيجيريا لا يمكنها قبول ذلك.

وقال خلال قمة مجموعة "بريكس" التي عقدت في البرازيل: "يتعين أن نضع في الحسبان أيضا أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا كبيرة على الدول الإفريقية لقبول ترحيل الفنزويليين، بعضهم خرج لتوه من السجن".

وأضاف: "من الصعب على دولة مثل نيجيريا قبول سجناء فنزويليين على أراضيها. لدينا ما يكفي من المشاكل"، مشيرا إلى أن تعداد سكان بلاده يبلغ 230 مليون نسمة.

ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للحصول على تعليق.

ومنذ عودته إلى منصبه في يناير الماضي، يواصل ترامب الضغط لتعجيل عمليات الترحيل، التي تشمل إرسال مهاجرين إلى دول ثالثة في حالة حدوث مشاكل أو تأخيرات في إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية.

واستضاف ترامب هذا الأسبوع رؤساء ليبيريا والسنغال وغينيا بيساو وموريتانيا والغابون في البيت الأبيض، وقال مسؤول أميركي وآخر ليبيري إنه طرح خطة لهذه الدول لاستقبال مهاجرين من دول أخرى عندما ترحلهم الولايات المتحدة.