أزمة مسحوق الكاكاو: شوكولاتة أغلى... وأقل طعماً؟

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تتفاقم أزمة الكاكاو العالمية لتطال هذه المرة مسحوق الكاكاو، أحد المكونات الأساسية في صناعة الشوكولاتة، بعدما سجّل ارتفاعًا بنسبة 16% في الولايات المتحدة خلال عام، وسط شحٍّ في الإمدادات وطلب متزايد. ويُستخدم المسحوق لإضفاء اللون الداكن والنكهة الغنية، ما جعله بديلًا مؤقتًا لزبدة الكاكاو التي شهدت بدورها أسعارًا قياسية.

شركات كبرى مثل "مارس" و"هيرشي" لجأت إلى تقليص حجم المنتجات، واستخدام مكونات بديلة، فيما أكدت شركة "راكا تشوكليت" في نيويورك أنها تدفع اليوم ثلاثة أضعاف السعر المعتاد لتأمين المسحوق. ووصل سعر الطن إلى نحو 9000 دولار في الولايات المتحدة، وتجاوز 10 آلاف دولار في أوروبا.



في ظل الأزمة، ظهرت بدائل مثل مساحيق الخروب والقمح، إلا أن خصائص مسحوق الكاكاو الفريدة تبقى صعبة التقليد. ومع تراجع جودة المنتجات وغياب مؤشرات على تعافٍ قريب، يتحمّل المستهلك العبء الأكبر، سواء من حيث السعر أو الطعم. ويبدو أن الشوكولاتة، كما نعرفها، قد تدخل مرحلة جديدة بلا مكوّنها الأهم: الكاكاو.