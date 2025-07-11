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الإثنين المقبل.. ترامب يتوعّد بـ"إعلان مهم"!

11
JULY
2025
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيصدر "إعلانا مهما" بشأن روسيا يوم الإثنين المقبل، دون أن يكشف عن طبيعة هذا الإعلان أو مضمونه، في خطوة تثير تكهنات حول موقفه من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مقتضبة مع شبكة "إن. بي. سي نيوز" الأميركية، مساء الخميس: "أعتقد أنني سأصدر إعلانا مهما بشأن روسيا يوم الاثنين"، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعرابه عن استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وهي من القضايا التي ظلت تلاحقه منذ ولايته الرئاسية، إذ واجه انتقادات داخلية ودولية بشأن مواقفه تجاه الكرملين.

خلفية التوتر

يُذكر أن ترامب سبق أن كرّر خلال حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة تعهده بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية "خلال 24 ساعة"، إذا ما عاد إلى البيت الأبيض، لكنه لم يقدّم تفاصيل واضحة بشأن كيفية تحقيق ذلك.

وتخوض روسيا حربا في أوكرانيا منذ فبراير 2022 أسفرت عن دمار واسع وسقوط آلاف القتلى والجرحى، فيما تواصل الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي دعم كييف عسكريا وسياسيا في مواجهة موسكو، وسط توتر متزايد في العلاقات بين واشنطن والكرملين.

 

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