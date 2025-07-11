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مجازر جديدة في غزة... وتفاؤل أميركي بهدنة

11
JULY
2025
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الشرق الأوسط السعودية: غزة- واشنطن-

في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل ارتكاب المجازر في غزة، مما تسبب في مقتل أكثر من 80 شخصاً، أمس، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن تفاؤله وأمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.


وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 57762 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

ودخلت المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل الرامية إلى التوصل إلى هدنة، يومها الخامس في قطر.

 

وقال روبيو للصحافيين على هامش اجتماع لدول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور: «نحن متفائلون. أود أن أقول إننا نأمل في نهاية المطاف أن ينتقلوا (حماس وإسرائيل) إلى محادثات مباشرة».

 

وأضاف: «أعتقد أننا نقترب من تحقيق هدفنا، وربما نكون أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة، ونحن متفائلون، لكننا ندرك أيضاً أن التحديات لا تزال قائمة».

 

بموازاة ذلك، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات الأسرى في غزة بتعذر الوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح الجميع دفعةً واحدةً.

الشرق الأوسط
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