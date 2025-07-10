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حملة الإقالات مستمرة.. بوتين يقيل نائب وزير الخارجية الروسي

10
JULY
2025
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أعلنت الرئاسة الروسية، الأربعاء، إقالة ميخائيل بوغدانوف من منصبه كنائب لوزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
وجاء في المرسومين اللذين نشرتهما بوابة القوانين الرسمية بروسيا أن الإقالة سارية المفعول، دون الإشارة إلى أسباب اتخاذ هذا القرار.
 
ويُذكر أن بوغدانوف (73 عاما) بدأ مسيرته الدبلوماسية عام 1974، وشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ يونيو 2011، كما عُيّن ممثلا خاصا للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا في أكتوبر 2014.
 
وتأتي الإقالة بعد أيام من إقالة وزير النقل الروسي من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، قبل أن يقدم على الانتحار بسيارته.
 
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية قولها إن رومان ستاروفويت عثر عليه ميتا داخل سيارته الشخصية في أودينتسوفو.
 
وذكرت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية. أنه تم العثور على جثة الوزير السابق مصابة بطلق ناري داخل سيارته.
 
وأضافت: "تعمل هيئات التحقيق في موقع الحادث لتحديد ملابسات الحادث".
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