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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل جندي أثناء "محاولة أسره"

10
JULY
2025
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كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي عن بعض تفاصيل "محاولة أسر"، نفذها مقاتلو حركة حماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة، أدت إلى مقتل الجندي الإسرائيلي المستهدف.
 
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي خلال محاولة اختطاف نفذها مسلحون، حاولوا أيضا احتجاز جثته والفرار بها.
 
وقال الجيش إن القتيل هو الرقيب أول احتياط أبراهام أزولاي (25 عاما)، وهو مهندس ميكانيكي في وحدة الهندسة القتالية التابعة للقيادة الجنوبية، ومن مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية المحتلة.
 
ووفقا لتحقيق مستمر يجريه الجيش، خرج عدد من مقاتلي حماس من نفق، وهاجموا قوات إسرائيلية في خان يونس، وحاولوا "أسر أزولاي".
 
وخلال الهجوم، قتل المسلحون أزولاي، الذي كان يعمل على حفارة، في تبادل لإطلاق النار.
 
 
مبانٍ مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة
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وأضاف الجيش أن المسلحين حاولوا بعد ذلك الفرار بجثته، لكن قوات إسرائيلية أخرى في المنطقة أطلقت النار عليهم، مما أحبط محاولتهم.
 
في وقت سابق من الأربعاء، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن مسلحيه حاولوا أسر الجندي، لكن "الظروف الميدانية حالت دون ذلك، فقتلوه واستولوا على سلاحه".
 
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن أزولاي سبق أن تمت ترقيته إلى رتبة رقيب أول، لكنه عوقب لاحقا وخفضت رتبته إلى جندي بعد فراره من خدمة الاحتياط عام 2024.
 
لكن بعد مقتله، أعاد الجيش الإسرائيلي إليه رتبته السابقة، وفق تقارير.
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