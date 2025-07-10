رجل يهدد ترامب بالقتل.. والنهاية في حوض الاستحمام!

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ألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجل من ولاية رود آيلاند بعد نشره تهديدات صريحة بقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين، عبر منشور مليء بالألفاظ النابية على منصة "تروث سوشال"، المملوكة لترامب.

وبحسب شكوى فيدرالية، تم توقيف كارل د. مونتاغو (37 عامًا) يوم الأربعاء، بعدما هدّد عبر المنصة بقتل الرئيس ترامب، ووزيرة العدل بام بوندي، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السابق ستيفن ميلر. وقد أبلغت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي"، المشغّلة للمنصة، جهاز الخدمة السرية الأميركي بالمنشور التهديدي في 27 حزيران.

وأشارت الشكوى إلى أن المحققين الفيدراليين تمكّنوا من تتبع بيانات مونتاغو الإلكترونية إلى شقة في مدينة بروفيدنس، حيث عُثر عليه في 30 حزيران مختبئًا داخل حوض استحمام في منزل رجل آخر.

ولفتت الوثائق إلى أن مونتاغو بدأ بالاعتراف بإطلاق التهديدات قبل أن يتسنّى للعناصر التعريف عن أنفسهم أو شرح سبب وجودهم، مضيفًا أنه كان "يدخن الكثير من الماريجوانا" حين كتب المنشور، وأنه حذف حسابه لاحقًا.

وقال مونتاغو خلال التحقيق إنه لم يكن لديه دافع محدد لاستهداف بوندي أو ميلر، موضحًا أنه رأى اسميهما في منشورات أخرى على المنصة، ولا يستطيع حتى التعرف على وزيرة العدل. وأضاف أنه لم يكن ينوي تنفيذ أي عمل عنفي، وأنه لا يمتلك أي سلاح أو إمكانية الوصول إلى أسلحة، معبّرًا عن "ندمه الشديد" على ما كتبه.

وقد وُجّهت إليه تهم فدرالية تتعلق بتهديد رئيس البلاد، وتهديدات بين الولايات، وتهديدات تستهدف مسؤولين حكوميين أو قضائيين أو عناصر إنفاذ القانون.

ويأتي هذا التطور بعد حادثة أخرى شهدها محيط منتجع "مار-آ-لاغو" في فلوريدا، حيث اقتربت امرأة تُدعى كارولين شو من بوابة الجنوب مساء الإثنين مدعية أنها تحمل "رسالة عاجلة" للرئيس. وبتدخل شرطة بالم بيتش، تبيّن أنها كانت تقود سيارة من دون تسجيل وبرخصة معلّقة، وأن بحوزتها أسلحة نارية.

وقد تم اعتقال شو، وتوجيه تهم لها بقيادة مركبة برخصة معلّقة وعدم تسجيلها، ودفعَت ببراءتها. وحدّد القاضي كفالة مالية بقيمة 2000 دولار، ومنعها من الاقتراب من ترامب أو دخول منتجع "مار-آ-لاغو" أو أي من ممتلكاته.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاطر الأمنية المحيطة بالرئيس الأميركي، لا سيّما بعد نجاته من محاولتي اغتيال سابقتين، آخرها في باتلر – بنسلفانيا، حيث أُصيب في أذنه برصاصة خلال تجمع انتخابي.