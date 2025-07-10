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طهران: أحبطنا خطة إسرائيلية من 7 مراحل لتغيير النظام

10
JULY
2025
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الشرق الأوسط السعودية: لندن- طهران-

أفاد القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني محسن رضايي، بأن بلاده أحبطت خطة إسرائيلية من سبع مراحل لإسقاط النظام والدولة في إيران، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين البلدين.


وقال رضايي في تصريحات تلفزيونية بُثت على الهواء مؤخراً «إن إعداد الخطة استغرق أكثر من عام، وتم التدرب عليها في أماكن مثل اليونان والبحر المتوسط».

 

وأوضح رضايي أن الخطة «كانت تستهدف القيادة العليا للنظام، بما في ذلك المرشد (علي خامنئي)، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وكبار قادة (الحرس الثوري... فضلاً عن إثارة الفوضى وبث الانطباع بعدم قدرة النظام على الصمود» ودخول جماعات مسلحة للمعارضة من المناطق الحدودية.

 

وتابع قيادي «الحرس الثوري» أن الخطة الإسرائيلية «كانت تهدف في الأخير إلى فرض سيطرة كاملة على منطقة غرب آسيا وصولاً إلى حدود الصين».

 

وقال أيضاً إن إسرائيل «سعت إلى تقسيم البلاد لمناطق متعددة ومن ثم نزع سلاحها».

 

وتضمنت الخطة، حسب رضايي، «قصف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية في إيران، بأسلوب مشابه لما جرى في سوريا».

 

واتهم رضايي الولايات المتحدة بالتواطؤ مع الخطة الإسرائيلية.

 

وذكر القيادي في «الحرس» أنه في حال تجددت المواجهة فإن إيران التي ستحدد التوقيت. وطالب أيضاً السلطات الإيرانية بالحفاظ على الجاهزية الميدانية، وتقديمها على سياسة التفاوض والدبلوماسية.


الشرق الأوسط
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