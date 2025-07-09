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إغتيال رجل دين شيعي في سورية!

9
JULY
2025
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تم إغتيال رجل الدين الشيعي البارز في سورية "رسول شحود" في ريف حمص من قبل مسلحين.

وفور شيوع الخبر خرجت تظاهرات منددة ونعته العديد من المواقع الاعلامية والمنصات السورية: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى أبناء شعبنا ومحبّي العلم والدين، استشهاد فضيلة الشيخ رسول شحود، أحد وجهاء قرية المزرعة القريبة من حي الوعر في محافظة حمص، وذلك مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرّضه لعملية اغتيال آثمة بإطلاق نار مباشر قرب مغسل للسيارات حوالي الساعة السادسة مساءً”.

والشيخ شحود يُعد من الشخصيات الدينية البارزة في الطائفة الشيعية، ومن رجالات الهيئة العلمية وعرف بجهوده في إحياء المناسبات الدينية.



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