ترامب: نعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على واردات العراق والجزائر وليبيا بدءا من 1 آب

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وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم ، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات القادمة من ثلاث دول عربية.

وقال ترامب في رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم: "اعتبارا من 1 أغسطس 2025، سنفرض على العراق رسوما جمركية بنسبة 30% فقط على جميع المنتجات العراقية المصدرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بشكل منفصل عن الرسوم القطاعية الأخرى، أما البضائع التي يُعاد شحنها عبر دول أخرى بهدف التحايل على الرسوم الأعلى، فستخضع لتلك الرسوم الأعلى، ويرجى تفهُّم أن نسبة 30% هي أقل بكثير مما هو مطلوب للقضاء على العجز التجاري القائم بين بلدينا".

وأشار ترامب الى أنه وجه رسالتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حذر فيهما من أنه "إذا قررت ليبيا والجزائر رفع رسومهما الجمركية على السلع الأميركية ردا على رسوم ترامب الجمركية، فإن واشنطن ستضيف نفس الرسوم الجمركية إلى جانب الـ30% المعلنة".