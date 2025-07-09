لإحباط "هجوم إرهابي محتمل".. الشرطة الألمانية تمشط 6 مواقع

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في إطار جهودها لمنع "هجوم إرهابي مشتبه به"، تقوم وحدات خاصة من الشرطة الألمانية بتمشيط ستة مواقع في مدن مختلفة.

وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف وشرطة مدينة إيسن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن المداهمات تُنفذ بالتزامن في مدن إيسن ودورتموند ودوسلدورف وزويست.

ووفقا للبيانات، تم إلقاء القبض مؤقتا على رجل (27 عاما) يحمل جنسية البوسنة والهرسك.

وبحسب البيانات، فإن خلفية عمليات التفتيش هي "تحقيق موسع في شبهة احتيال تجاري مشترك".

وأوضحت السلطات أنه خلال هذا التحقيق ظهرت أدلة على أن الأصول المُحصّلة من خلال الأنشطة الاحتيالية كانت مُخصصة لتمويل "هجوم إرهابي".

وبحسب البيانات، أُجريت عمليات التفتيش لمنع المزيد من التخطيط لهذه الجريمة والحيلولة دون تنفيذها، ولتوضيح الحقائق بشكل أكبر، وبغرض جمع الأدلة، أُجريت عمليات تفتيش في منازل تخص أطرافاً ثالثة مُسجلة حاليا كشهود.

ولم تعلن السلطات بعد المزيد من التفاصيل.

وأعلنت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في دوسلدورف أن المتهم المقبوض عليه سيمثل أمام قاضي التحقيقات اليوم، مشيرة إلى أنه صدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة الاحتيال التجاري المشترك لتمويل "هجوم إرهابي مشتبه به".

وقالت المتحدثة: "نفترض أنه ارتكب عمليات احتيال وكان ينوي استخدام الأموال التي حصل عليها من خلال هذه العمليات الاحتيالية لتنظيم هجوم والتخطيط له".

وأشارت إلى أن هناك أيضا مشتبها بهم آخرين تفترض السلطات تورطهم في أنشطة احتيالية، وقالت: "التحقيقات معنية أيضا بالكشف عما إذا كان هؤلاء على علم أيضا بأغراض استخدام هذه الأموال".