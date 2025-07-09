البنتاغون فاجأ ترامب بقرار وقف الأسلحة لأوكرانيا.. مصادر تكشف

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أفادت 3 مصادر مطلعة بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا جاء بعدما أعرب بشكل خاص عن إحباطه من مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) لإعلان وقف الإمداد.

"خطوة لم تكن منسقة"

وأضافت أن تسليم بعض الأسلحة لأوكرانيا، الأسبوع الماضي، خطوة شعر أنها لم تكن منسقة بشكل ملائم مع البيت الأبيض، وفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس".

جاء هذا بعدما أعلن البنتاغون، الأسبوع الماضي، أنه سيوقف تسليم بعض صواريخ الدفاع الجوي والمدفعية الموجهة بدقة وأسلحة أخرى تعهد بها لأوكرانيا، مرجعا هذه الخطوة إلى المخاوف من تناقص المخزونات الأميركية.

وقال ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستضطر إلى إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مما يعكس هذه الخطوة بشكل فعال.

في حين أفاد مصدران من المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، بأنه كان هناك بعض المعارضة الداخلية بين قادة البنتاغون لقرار وقف شحنات الأسلحة.

كما أضافا أن مدير السياسات بالبنتاغون إلبريدج كولبي، قام بالتنسيق لهذا القرار قبل الإعلان عنه.

وقال أحد المصادر إن ترامب تفاجأ من الإعلان.

حامل على بوتين

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان حمل على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على خلفية محادثات السلام في أوكرانيا، وألمح إلى رغبته في فرض عقوبات جديدة على موسكو.

وقال ترامب، إن بوتين لم يقدم أي شيء لوقف الحرب في أوكرانيا حتى الآن.

كما قال في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض "واشنطن قد تفرض عقوبات قاسية على روسيا". ورداً على سؤال بشأن مشروع قانون اقترحه مجلس الشيوخ لفرض عقوبات إضافية على روسيا، قال ترامب "أنا أنظر في الأمر بقوة".

وأضاف "الوضع ليس جيداً مع بوتين"، مضيفاً "الرئيس الروسي قتل الكثير من الناس".

أما بشأن الدعم العسكري، فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة سترسل "المزيد من الأسلحة الدفاعية" إلى أوكرانيا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سيتعيّن علينا إرسال مزيد من الأسلحة - أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى"، مجددا إبداء "استيائه" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم جنوحه للسلم.

وأضاف الرئيس الأميركي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن الأوكرانيين "يتعرضون لضربات قوية جدا".