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أغنى رجل في العالم يخسر 14 مليار دولار في يوم واحد.. لهذا السبب!

8
JULY
2025
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تعرّض الملياردير التقني إيلون ماسك، المعروف بتأثيره الواسع في الساحتين الاقتصادية والسياسية، لضربة قوية على صعيد ثروته ومكانته في عالم الأعمال يوم الاثنين، حيث فقد نحو 14 مليار دولار من صافي ثروته في يوم واحد، نتيجة تراجع سهم تسلا بنسبة 7%، في ظل تنامي قلق "وول ستريت" من انخراطه المتزايد في المشهد السياسي.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب إعلان ماسك عن تأسيس كيان سياسي جديد يحمل اسم "حزب أميركا"، وتصاعد الخلاف العلني بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما يرى محللون أنه صرف الأنظار عن أداء تسلا التشغيلي، بحسب تقرير لمجلة فوربس.

الأسواق تتجاهل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين

ويُعد توقيت إعلان ماسك عن حزبه السياسي حساسًا، إذ يتزامن مع حالة من التذبذب في قطاع السيارات الكهربائية وزيادة التدقيق على الأطر التنظيمية في ظل إدارة ترامب.

وفي مذكرة للعملاء نُشرت يوم الاثنين، خفّض المحلل جيد دورشايمر من شركة ويليام بلير تصنيف سهم تسلا من "شراء" إلى "احتفاظ"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"بيئة تنظيمية اتحادية أقل ملاءمة للائتمانات البيئية"، نتيجة لتشريعات جديدة أُقرت مؤخرًا.

 

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