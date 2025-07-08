الكرملين يحذر..!

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حذّر الكرملين، الثلاثاء، من أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لن يؤدّي سوى إلى إطالة أمد الحرب، غداة تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال "مزيد من الأسلحة" إلى كييف.

ونقلت وكالات إعلام روسية عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله خلال إحاطة إعلامية "من الواضح بالطبع أن تدابير كهذه قد لا تتماشى مع مساعي التوصّل إلى تسوية سلمية".

وأضاف أن الأمر سيستغرق وقتا لمعرفة الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أو سترسلها إليها.

كما انتقد بيسكوف الدول الأوروبية بسبب "مساهمتها على نحو فاعل في استمرار الأعمال العدائية" بالأسلحة المقدّمة إلى أوكرانيا.

وقال ترامب الإثنين إن بلاده سترسل المزيد من الأسلحة، على أن تكون أسلحة دفاعية في المقام الأول، إلى أوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة التقدم الروسي المتزايد.

وبعد مكالمة هاتفية مع ترامب يوم الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وافق على العمل على تعزيز قدرة كييف على "الدفاع عن المجال الجوي" مع تصاعد الهجمات الروسية.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا الإنتاج المشترك والمشتريات والاستثمارات في مجال الدفاع.