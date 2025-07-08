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تركيا.. سورية قاصر تطعن 4 أشخاص بينهم 3 من أسرتها وتلوذ بالفرار

8
JULY
2025
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أثارت حادثة طعن في بورصة التركية ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أقدمت فتاة سورية (14 عامًا) على طعن أربعة أشخاص ولاذت بالفرار.
 
أفادت وسائل إعلام تركية، بينها موقع "Tele 1"، أن حادثة الطعن وقعت في منطقة عثمان غازي بولاية بورصة، خلال شجار عائلي داخل مطعم، نحو الساعة العاشرة والنصف من مساء الأحد. وطعنت الفتاة التي عرّفتها الصحافة بـ"ف.ع"، والدتها وشقيقتيها، إضافة إلى شخص تدخّل لفض الشجار.
 
عرّف الإعلام التركي والدة الفتاة بـ"د.د"، مشيرا إلى أنها لا تزال متوارية عن الأنظار. ولم تُعرف أسباب الحادثة حتى الآن.
 
أفاد الإعلام التركي أن حالة المصابين الأربعة مستقرة، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية في موقع الحادث.
 
تبحث السلطات الأمنية عن الفتاة، ولم تتمكن من تحديد مكانها حتى الآن.
 
وتحاول السلطات معرفة ملابسات الحادثة من خلال إجراء تحقيقات مع عائلة القاصّ دون أن تعلن عن نتائجها إلى الآن.
 
وتتكرر حوادث كهذه في صفوف اللاجئين السوريين بتركيا بين الحين والآخر لأسباب تتعلق بالمال وحالات الطلاق والثأر والأزمات النفسية، وفق ما أفاد في وقت سابق مصدر من "جمعية اللاجئين" لـ"العربية.نت"، وهي منظمة دولية تعمل في تركيا على قضايا المهاجرين.
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