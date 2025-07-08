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وفاة موظفة أميركية بعد جلوس مديرتها عليها

8
JULY
2025
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أعلنت عائلة الشابة الأميركية جيسيكا ماكلوهلين، البالغة من العمر 24 عامًا، وفاتها بعد أن قرر الأطباء نزع أجهزة الدعم عنها إثر تعرضها لاعتداء "عنيف" من قبل مديرة متجر 7‑Eleven الذي كانت تعمل فيه، يوم الثلاثاء 24 يونيو، بمدينة لوس أنجلوس، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام أميركية.
 
وفقا للشهود وشقيقها شون ماكلوهلين، بدأت الحادثة حين رمت المديرة زجاجة تجاه جيسيكا، ثم قامت بـ"الإمساك بها، والجلوس على صدرها، ومنعها من التنفس". وخلال ذلك، تعرّض زملاء آخرون حاولوا التدخل للوقوف على ساقيها، للاعتداء من قبل المديرة أيضًا.
 
 
عثرت الشرطة على جيسيكا فاقدة للوعي وغير قادرة على التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى هوليوود بريسبيتيريان، وهناك أعلنت عبر الأطباء إصابتها بموت دماغي نتيجة انقطاع الأكسجين. وفي 2 يوليو، اتخذت العائلة قرار فصل أجهزة الإنعاش عنها بعد أن فُقد الأمل بتعافيها.
 
وتشير معلومات إضافية إلى أن المديرة، واسمها فاليريا بارا، هربت من مكان الحادث عبر دراجة هوائية بعد محاولتها حذف تسجيلات كاميرات المراقبة من مخزن المتجر، حسبما أكدت العائلة عبر صفحتها على "GoFundMe". ولم تُصدر الشرطة بياناً عن اعتقالها حتى الآن.
 
هكذا جلست هذه البدينة على طفلة وقتلتها من غير قصد!
الأخيرة
هكذا جلست هذه البدينة على طفلة وقتلتها من غير قصد!
من جهتها، شركة 7‑Eleven طردت المديرة فوراً من منصبها، وأعلنت أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات للتحقيق في الواقعة، حسبما صرحت لهوية إعلامية أميركية. كما أعربت العائلة عن أملها في تحقيق العدالة، فيما أُطلقت مبادرة عبر منصة "GoFundMe" لتغطية تكاليف الجنازة، مع رغبة بحماية اسم ابنتهم الطيب وحفظ حقّها.
 
وسائل إعلام أميركية، من بينها "Los Angeles Times" و"KTLA" وفرت التفاصيل حول الحادث والأضرار التي لحقت بجيسيكا، حيث وصفت الحادثة بأنها "لا تغتفر"، مطالبةً بإسراع السلطات في القبض على المديرة وتقديمها للعدالة.
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