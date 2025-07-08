‌‏الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين بعضهم بحالة حرجة وخطيرة

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روسيا اليوم: أعلن الجيش الاسرائيلي يعلن رسمياً مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين بعضهم بحالة حرجة وخطيرة جراء اشتباكات في شمال غزة.



وقال الجيش الاسرائيلي إن عبوات ناسفة ونيران صعبة جدا تعرضت لها قوة للجيش أدت لهذه الكم من القتلى والاصابات.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء أمس عندما تم تفجير عبوة ناسفة في مدرعة كانت تقل جنودا ثم استهدفوا روبوتا محملا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع، خلال تجهيزه.

كما استهدفت المقاومة أيضا قوة الإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت لمكان الحادث، فيما سمع سكان مدينة عسقلان دوي "الانفجار الكبير"، وفق ما نقلته المواقع الإسرائيلية، التي قالت إن أحد المصابين ضابط كبير.