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"لماذا لا تساعد أوكرانيا بقدر ما تساعد إسرائيل؟".. كيف أجاب ترامب (فيديو)

7
JULY
2025
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده "تساعد أوكرانيا كثيرا"، مجددا التأكيد على أن حرب أوكرانيا لم تكن لتندلع لو كان في السلطة حينها.
 
وأضاف ترامب في تصريح للصحافيين في نيوجيرسي، ردا على سؤال حول سبب عدم تقديم إدارته لأوكرانيا مستوى الدعم نفسه الذي تحظى به إسرائيل حاليا: "أنا أساعد أوكرانيا. أساعدها كثيرا".
 
وأعاد التأكيد على أن الحرب في أوكرانيا "لم تكن لتقع أساسا"، موضحا أنه "لو كنت رئيسا، لما اندلعت الحرب أبدا".
 
 
وتابع قائلا: "كما لم تكن لتقع الفوضى الكارثية في أفغانستان بالطريقة التي انسحبوا بها"، في إشارة إلى انسحاب إدارة الرئيس السابق جو بايدن من البلاد، والذي وصفه بأنه "الأكثر إحراجا في تاريخ الولايات المتحدة".
 
وأردف: "ولما كنا شهدنا مشاهد الرعب التي حصلت في أكتوبر بين إسرائيل وحماس. ولم تكن لتقع المواجهة الأخيرة مع إيران. لم نكن لنشهد شيئا من هذا كله".
 
ويأتي هذا التصريح في وقت علقت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) هذا الأسبوع إرسال بعض أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت قد وعدت بها أوكرانيا خلال إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك قذائف المدفعية، وصواريخ الدفاع الجوي، وذخائر دقيقة التوجيه.
 
وأرجعت واشنطن القرار إلى مراجعة المخزونات العسكرية، في ظل تصاعد المخاوف من أن تؤثر المساعدات الخارجية على جاهزية الجيش الأميركي القتالية.
 
وفي هذا السياق، كان ترامب قد صرح يوم الخميس بأنه من الضروري تقييم احتياطات الجيش من الأسلحة قبل إرسالها إلى أوكرانيا.
 
وردا على سؤال بشأن سبب تعليق واشنطن تسليم الأسلحة إلى كييف، قال: "لم نفعل ذلك. نحن نزودهم بالأسلحة، لكننا قدمنا لهم الكثير".
 
كما اتهم بايدن بـ"تفريغ" ترسانة الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا، محذرا من تداعيات ذلك على الأمن القومي، ومؤكدا أنه "يجب أن نحرص على أن نمتلك ما يكفي من الأسلحة لأنفسنا".
 
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