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مواجهة نارية بين ترامب وماسك!

7
JULY
2025
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تزداد حدة الخلاف بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، في مشهد تصعيد متبادل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان ماسك تأسيس حزب سياسي جديد حمل اسم "حزب أميركا".

سخر ترامب من خطوة ماسك، واصفًا إياها بأنها "سخيفة" وتزيد من الفوضى السياسية في الولايات المتحدة، معربًا عن حزنه لرؤية ماسك "ينحرف عن مساره" ويتحول إلى "كارثة حقيقية" في الأسابيع الماضية.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أفكارك سخيفة! فكرة الحزب الثالث سخيفة ومربكة، ونظام أميركا لا يتسع لحزب آخر". وأضاف بنبرة ساخرة أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك في المشهد السياسي.

لم يتأخر ماسك في الرد، حيث نشر منشورًا على منصة "إكس" أكد فيه أن دعم حزبه الجديد لمرشح رئاسي في انتخابات 2028 "كل شيء ممكن"، لكنه شدد على أن التركيز يجب أن يكون على الفوز بمقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

 وزاد الملياردير الغني من حدة المواجهة حين دعم منشورًا انتقد فيه ترامب، مؤكدًا أن القلق الحقيقي يجب أن ينصب على "زيادة الدين الفيدرالي بـ5 تريليونات دولار"، وليس على تفويض السيارات الكهربائية، في إشارة غير مباشرة إلى هجمات ترامب على سياسات البيئة التي يدعمها ماسك.

 كما سخر ماسك من منصة "تروث سوشيال"، معلنًا أنه يجهلها تمامًا، ثم اقتبس من رواية "Dune" للكاتب فرانك هربرت، قائلاً: "الخوف هو الموت الصغير الذي يؤدي إلى الفناء التام"، في رسالة رمزية تجاه الهجوم المتبادل.

 وكانت العلاقة بين ترامب وماسك قد شهدت تعاونًا وثيقًا سابقًا، خاصة خلال حملة ترامب الرئاسية الأخيرة، حيث دعم ماسك الرئيس السابق ماليًا وسياسيًا، لكنه سرعان ما انقلبت إلى صدام حاد عقب إعلان ماسك الدخول في معترك السياسة عبر حزبه الجديد.

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