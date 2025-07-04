حرائق في الغرب وثلوجا في الشرق...طقس غير مسبوق تواجهه تركيا

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تساقط الثلج اليوم، فوق شمال شرق تركيا فيما يكافح عناصر الإطفاء النيران على سواحل البلاد الغربية.

وتشهد تركيا أحوالا جوية غير مسبوقة منذ عقود مع تساقط الثلوج على عدة محافظات في شرق الأناضول، منها ريزي وطرابزون وبايبورت وأرضروم ، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وتساقط الثلج على شريط طوله حوالى مئة كلم في كامل أقصى شمال شرق تركيا.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء الرسمية، هطلت أمطار غزيرة على محافظة طرابزون، تحولت إلى ثلوج في بعض المناطق مع هبوط درجات الحرارة.

وفي بيبورت التي خيم عليها البرد، تحول المطر الذي انهمر مساء الخميس إلى ثلوج في المناطق المرتفعة.

في المقابل، على مسافة 1600 كلم إلى الغرب، تكافح منطقة إزمير السياحية على سواحل بحر إيجه حرائق عنيفة يؤججها الجفاف ورياح تصل سرعتها إلى 85 كلم في الساعة.

ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة في نهاية الأسبوع لتصل إلى أربعين درجة مئوية على الأقل في مطلع الأسبوع المقبل على ساحل غرب تركيا وجنوب شرق البلاد.

كما أصدرت السلطات تحذيرا لسكان أنقرة حيث يتوقع أن تتخطى الحرارة 36 درجة بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".