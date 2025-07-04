صحيفة “فورين أفيرز”: إذا لم تتكيف مع المتغيرات قد تفقد اميركا القدرة على الانتصار في النزاعات

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حذر خبراء أمريكيون، بينهم نائب مساعد وزير الدفاع السابق مايكل هورويتز، من فقدان واشنطن قدرتها على تحقيق الانتصار في النزاعات إذا لم تتكيف مع المتغيرات الجديدة في أساليب القتال.

وجاء في مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز”: “إذا لم يتكيف البنتاغون مع المتغيرات الجديدة في أساليب القتال، فسيخسر القدرة على ردع عدوان الخصوم.. وربما القدرة على كسب الحروب”.



وأشار المقال إلى أنه بينما ينفق البنتاغون عشرات المليارات من الدولارات على صيانة وتحديث حاملات الطائرات والمقاتلات من طراز “إف-35” والدبابات، فإن الاستثمارات الأمريكية في الطائرات المسيرة المنخفضة التكلفة لا تزال أقل بكثير.

وأضاف مؤلفو المقال أن الاستثمار حصريا في الأنظمة المسيرة سيحد في الوقت نفسه من الأهداف التي تستطيع القوات المسلحة تدميرها.