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لتعويض نقص الغذاء.. دولة آسيوية تدعو لأكل "لحم الكلاب"!

4
JULY
2025
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في خطوة أثارت الجدل، نظّمت كوريا الشمالية مسابقة طهي واسعة في العاصمة بيونغ يانغ، خصّصت لتحضير أطباق من لحم الكلاب، الذي يُعرف محليًا باسم "اللحم الحلو"، وذلك بهدف "الارتقاء بمعايير الطهي وتبادل الخبرات"، بحسب موقع "korea joongang daily".

وشهدت المسابقة، التي أُقيمت في أحد المطاعم الكبرى في المدينة، مشاركة نحو 200 طاهٍ، أي ضعف عدد المشاركين في النسخة السابقة، ما يعكس إقبالًا متزايدًا على هذا النوع من اللحوم.

وقال أحد مسؤولي المدينة، في تصريحات بثها التلفزيون المركزي الكوري، إن حساء لحم الكلاب يُعدّ "مصدرًا تقليديًا للطاقة في فصل الصيف"، فيما تروّج الدولة رسميًا لاستهلاكه، في ظل نقص مزمن في الغذاء تعاني منه البلاد.

وكانت بيونغ يانغ قد سجّلت هذا الحساء عام 2022 كتراث ثقافي غير مادي على المستوى الإقليمي، في موقف يناقض الاتجاه الجنوبي، إذ أقرّت كوريا الجنوبية قانونًا سيحظر تربية الكلاب لأغراض الطعام بحلول شباط 2027.

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