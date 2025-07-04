"تفضلوا"... ترامب يروي كيف سمح لإيران بقصف قاعدة العديد!

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران أبلغت واشنطن مسبقًا بنيّتها استهداف قاعدة أميركية في قطر، ردًا على الضربات التي طالت منشآتها النووية، موضحًا أن الصواريخ الإيرانية كانت "عالية الجودة وسريعة جدًا"، لكن جميعها "أُسقطت بسهولة".

وفي كلمة ألقاها خلال مناسبة وطنية عقب إقرار قانون ضريبي جديد، أشار ترامب بسخرية إلى أن الإيرانيين "اتصلوا بي بكل احترام، وطلبوا إطلاق 14 صاروخًا، فأجبتهم: تفضلوا".

وأشاد ترامب بالعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت إيران النووية، مؤكدًا أنها "دُمّرت بالكامل"، وأن العملية شاركت فيها أكثر من 30 طائرة تزويد بالوقود جوًا، دعمت المقاتلات الأميركية في تنفيذ الضربات.

ولفت إلى أن طائرات B2 لعبت دورًا محوريًا في العملية، واصفًا إياها بـ"الدقيقة والكبيرة"، وقال: "قدراتنا الجوية أثبتت كفاءتها العالية".

وأضاف أن وكالة الطاقة الذرية أثبتت دمار البرنامج النووي الإيراني بالكامل، معلنًا أن بلاده ستباشر بناء ما أسماه "القبة الذهبية"، لحماية الولايات المتحدة من أي تهديدات خارجية.

وأشار إلى أن الطيارين والفنيين الذين شاركوا في العملية سيحضرون احتفالات الرابع من تموز في البيت الأبيض، تكريمًا لهم.

وانتقد ترامب شبكة "سي إن إن"، واصفًا إياها بـ"المزيفة"، متهمًا إياها بتقليل أهمية العملية وتقاريرها التي شككت في حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية، معتبرًا أنها تسيء إلى "الجنود الرائعين" الذين نفذوا الضربات.

وأضاف: "الجميع كان يراقب الضربة، بمن فيهم الصين"، مشددًا على أن "لا أحد يملك ترسانة عسكرية تضاهي ما لدينا".

وانتقد سياسات سلفه جو بايدن، قائلًا: "الولايات المتحدة كانت قبل أشهر فقط أضحوكة العالم، أما الآن فقد استعادت ثقة حلفائها".

كما أعلن أن دول "الناتو" وافقت على رفع ميزانية الدفاع بأكثر من تريليون دولار، في خطوة وصفها بـ"غير المسبوقة".

وفي ختام كلمته، أكد ترامب أن إيران أبدت رغبتها في العودة إلى طاولة الحوار مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يتولى إدارة هذا الملف. وقال: "أعتقد أنهم يريدون اللقاء، وأنا أعلم أنهم يريدون اللقاء. وإذا لزم الأمر، سأقوم بذلك".