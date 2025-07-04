جرحى بعملية طعن في فنلندا وتوقيف المشتبه به

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أُصيب عدد من الأشخاص في عملية طعن وقعت، الخميس، قرب مركز للتسوق في مدينة تامبير الفنلندية، حيث جرى توقيف المشتبه به، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة، في بيان، إن «الوضع لم يعد يمثل خطراً للأشخاص الآخرين. يتلقى الضحايا الإسعافات الأولية»، مضيفة أنه لا يمكنها حالياً تقديم تفاصيل إضافية، بما في ذلك عدد الضحايا.

وسارعت عدة سيارات إسعاف وشرطة إلى المكان، وفقاً للإعلام المحلي.

وأعلنت الشرطة أنها تلقّت بلاغاً عن حادث الطعن عند الساعة 16:23 (13:23 بتوقيت غرينتش)، وأن المنطقة خارج مركز راتينا للتسوق أُغلقت، في حين لا تزال الشرطة تستجوب الشهود، بعد أكثر من ساعة على وقوع الحادث.

تقع تامبير، التي يسكنها نحو 260 ألف نسمة، على مسافة نحو 180 كيلومتراً، شمال هلسنكي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية «يلي» بأن شخصاً، في فنلندا، طعن عدداً من الأشخاص، قرب مركز تجاري في مدينة تامبير، الواقعة جنوب البلاد، بعد ظُهر الخميس، وجرى توقيف شخص واحد.

ولم يتضح، على الفور، عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية الهجوم، لكن الشرطة أكدت أن الوضع لم يعد يشكل خطراً على الآخرين، وجرى توفير الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية أنه جرى احتجاز شخص واحد، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو، بثّته قناة «يلي»، وجوداً مكثفاً للشرطة وعدة سيارات إسعاف أمام المركز التجاري الذي جرى تطويقه.

وذكرت صحيفة «أموليهتي» الفنلندية اليومية أن الشرطة أغلقت جميع أبواب مركز «راتينا» التجاري، وجرى منع الأشخاص من الدخول أو الخروج، وجرى نقل شهود العيان للهجوم إلى الطابق الثاني في المركز التجاري؛ لاستجوابهم.