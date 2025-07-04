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الشرطة الدنماركية تنتشر في السفارة الإسرائيلية بكوبنهاغن لفحص طردٍ مريب

4
JULY
2025
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قالت الشرطة الدنماركية إنها موجودة في السفارة الإسرائيلية بعاصمة الدولة الإسكندنافية؛ لفحص طردٍ مريب.
 
وكتبت شرطة كوبنهاغن، على موقع «إكس»: «نحن موجودون في السفارة الإسرائيلية، حيث نحقق في شحنةٍ وردت». وأضافت: «ليس لدينا حالياً أي معلومات إضافية».
 
وعرضت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة صوراً لعدة سيارات شرطة وطوارئ بالقرب من السفارة،
 
وقالت الشرطة إنها أغلقت الطرق بالقرب من السفارة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
 
وصرّح أندرس فريدريكسن، رئيس المناوبات في شرطة كوبنهاغن، لصحيفة «إكسترا بلاديت» الدنماركية اليومية: «لا داعي لقلق المواطنين العاديين في المنطقة».
 
وقال متحدث باسم قسم الصحافة في السفارة الإسرائيلية بكوبنهاغن، إنه لا يستطيع التعليق على الوضع.
 
وعزّز مسؤولو الأمن في عدد من الدول الأوروبية إجراءات المراقبة والحماية للمؤسسات الإسرائيلية، بعد اندلاع حربٍ استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي.
 
وفي الأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على رجل في مدينة آرهوس الدنماركية؛ للاشتباه في جمعه معلومات عن مواقع وأفراد يهود في ألمانيا لصالح المخابرات الإيرانية، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».
 
وقال الادعاء إن الرجل كلّفه جهاز مخابرات إيراني، في وقت مبكر من هذا العام، جمع معلومات عن «أماكن يهودية وأفراد يهود محدّدين» في برلين. ولم يُفصح الادعاء عن مزيد من التفاصيل.
 
وأكد الادعاء أنه تجسس على ثلاثة عقارات في يونيو، «على الأرجح تحضيراً لمزيد من الأنشطة الاستخباراتية في ألمانيا، بما في ذلك هجمات إرهابية على أهداف يهودية».
 
وقالت وزيرة العدل الألمانية ستيفاني هوبيغ إنه «إذا تأكدت هذه الشكوك، فإننا نتعامل مع عملية شنيعة»، مضيفةً، في بيان، أن «حماية حياة اليهود لها الأولوية القصوى لدى الحكومة الألمانية». وقد طلبت ألمانيا تسليم المشتبَه به.
الشرق الأوسط
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