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رسالة مختصرة تجبر طائرة أميركية على الهبوط اضطراريا

4
JULY
2025
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هبطت طائرة أميركية اضطراريا بسبب بلاغ سيدة عن "قنبلة" على متن الطائرة، بعد تفسيرها الخاطئ لرسالة من 3 حروف رصدتها في رسالة تلقتها راكبة أخرى على هاتفها.
 
واضطرت الرحلة التابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" والتي كانت متجهة من سان خوان في بورتو ريكو إلى دالاس، إلى الهبوط في منطقة إيسلا فيردي بعد نحو نصف ساعة فقط من الإقلاع صباح الخميس (بالتوقيت المحلي)، وذلك عندما أبلغت راكبة طاقم الطائرة برسالة وصفتها بأنها مشبوهة، وفق ما أفادت صحيفة "يو إس إيه توداي".
 
والرسالة التي أثارت الذعر كانت تحتوي ببساطة على عبارة "RIP" (اختصارا لـ "Rest in Peace" أو "ارقد بسلام")، والتي فسّرتها الراكبة على أنها تهديد يستهدف الرحلة بأكملها.
 
وقد أخبرت الراكبة المضيفة وهذه بدورها أخطرت قمرة القيادة، مما أدى إلى تفعيل بروتوكولات السلامة الطارئة، بحسب ما أفادت به صحيفة "بريميرا هورا" المحلية نقلا عن السلطات.
 
وتمكنت الطائرة من الإقلاع مجددا من بورتو ريكو والوصول إلى ولاية تكساس، وذلك بعد أن أكد مكتب المتفجرات والسلامة العامة في الإقليم الأميركي أنه لم يكن هناك أي تهديد فعلي.
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