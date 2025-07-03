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موجة الحرّ تخلف 8 قتلى في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا

3
JULY
2025
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لقي ثمانية أشخاص حتفهم، منهم أربعة في إسبانيا واثنان في فرنسا واثنان في إيطاليا، مع استمرار تعرض معظم أنحاء أوروبا لموجة حر مبكرة، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات صحية واندلاع حرائق غابات وإغلاق مفاعل نووي في محطة سويسرية للطاقة.
 
وقال مسؤولون إسبان إن حريق غابات اندلع في كاتالونيا أسفر عن مقتل شخصين في اليوم السابق. وأفادت السلطات أيضاً بوقوع وفيات مرتبطة بموجة الحر في إكستريمادورا وقرطبة. وأعلنت وزارة الطاقة الفرنسية وفاة شخصين بسبب موجة الحر فضلاً عن نقل 300 آخرين إلى المستشفى. وأصدرت إيطاليا أعلى درجات التحذير من الخطر في 18 مدينة، بينما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في ألمانيا إلى ذروتها عند 40 درجة مئوية في بعض المناطق، مما يجعله اليوم الأكثر حرارة في السنة.
وأفادت «وكالة الأنباء الإيطالية» بأن رجلين تجاوزا الستين توفيا في واقعتين منفصلتين على شاطئ سردينيا بسبب الحر. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن أعلى درجات التحذير من الخطر لا تزال سارية في مناطق عدة بوسط فرنسا.
 
وأوضحت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، أن إسبانيا شهدت شهر يونيو (حزيران) الأعلى حرارة في تاريخها هذا العام، كما شهدت فرنسا يونيو الأعلى حرارة منذ عام 2003. وحذّرت إيطاليا وفرنسا وألمانيا من احتمال هبوب عواصف عاتية نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في أجواء غير مستقرة. وتسببت عواصف عنيفة في جبال الألب الفرنسية في وقت متأخر من يوم الاثنين في انهيارات طينية، مما أدى إلى تعطيل حركة السكك الحديد بين باريس وميلانو.
 
وأوقفت شركة «أكسبو» السويسرية للطاقة النووية إحدى وحدات المفاعلات في منشأة بيزناو للطاقة النووية وخفضت الإنتاج في مفاعل آخر إلى النصف أمس الثلاثاء إثر ارتفاع درجة حرارة مياه النهر.
 
وتُستخدم المياه للتبريد وأغراض أخرى في محطات الطاقة النووية، ومن المتوقع استمرار القيود مع مراقبة درجات الحرارة.
 
وأوقفت شركة «أكسبو» السويسرية للطاقة النووية إحدى وحدات المفاعلات في منشأة بيزناو للطاقة النووية وخفضت الإنتاج في مفاعل آخر إلى النصف أمس (الثلاثاء)، إثر ارتفاع درجة حرارة مياه النهر. ويشير باحثون إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة هي أحد أسباب تغير المناخ، إلى جانب إزالة الغابات والممارسات الصناعية التي تعد عوامل مساهمة أخرى. وكان العام المنصرم هو الأشد حرارة على كوكب الأرض على الإطلاق.
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