طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، واحتمال تكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة شرقي البلاد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة.

تحذير: من خطر تجدد الحرائق في المناطق الشرقية والشمالية بسبب الرياح.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بينما تبقى الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر على الساحل، تنشط الرياح في المناطق الداخلية مع تكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع حيث تسوء الرؤية.

الجمعة:

قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، ويحتمل تكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

السبت:

قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الأحد:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، دون تعديل يذكر على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة ، في الداخل من 18 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تنشط أحيانا شمال شرق البلاد فتصل الى 60 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا,

حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,32

-ساعة غروب الشمس: 19,53