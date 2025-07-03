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زعيم كوريا الشمالية يبكي جنوداً قُتلوا في حرب أوكرانيا

3
JULY
2025
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أظهرت لقطاتٌ بثّتها وسائل إعلام كورية رسمية، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهو يبكي جنوداً كوريين شماليين قِيل إنهم قُتلوا أثناء قتالهم إلى جانب روسيا في حربها مع أوكرانيا.
 
ووفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد حدثت الواقعة، خلال عرض ثقافي، يوم الأحد، في مسرح شرق بيونغ يانغ الكبير، أُقيم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعاهدة «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين كوريا الشمالية وموسكو.
 
وأثناء الحفل، جرى عرض مقطع فيديو يظهر فيه كيم وهو يضع عَلَم كوريا الشمالية على نعش جنود قُتلوا في أوكرانيا. وخلال مشاهدته المقطع، ذرف كيم الدموع، أمام الحضور والكاميرات.
 
وأفادت وكالة «يونهاب» بأن هناك صوراً أخرى عُرضت أظهرت جنوداً كوريين شماليين إلى جانب جنود روس، بالإضافة إلى دفتر ملاحظات ملطخ بالدماء يُزعم أنه عُثر عليه في ساحة المعركة بمنطقة كورسك الروسية.
 
وورد أن الدفتر احتوى على رسالة مفادها: «لقد حانت اللحظة الحاسمة أخيراً»، و«دعونا نخُض هذه المعركة المقدسة بشجاعة، مستمدّين الحب والثقة اللامحدودين من قائدنا الأعلى الحبيب»، في إشارة إلى كيم.
 
وبعد التزامهما الصمت لأشهر، كشفت بيونغ يانغ وموسكو أخيراً عن الدور الذي لعبته قوات من كوريا الشمالية في استعادة روسيا السيطرة على منطقة كورسك من يد القوات الأوكرانية.
 
وقالت الدولتان إن التعاون في هذا الصدد جاء بناء على معاهدة «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، والتي تضمنت اتفاقاً للدفاع المشترك.
 
وفي الأسبوع الماضي، كشف نائب في كوريا الجنوبية، استناداً إلى إفادة من المخابرات، عن أن كوريا الشمالية قد ترسل قوات إضافية إلى روسيا، للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا، في يوليو (تموز) الحالي، أو أغسطس (آب) المقبل، وأن بيونغ يانغ تُواصل إمداد روسيا بالأسلحة.
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