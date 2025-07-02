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ترامب: لن أسمح لزهران ممداني بتدمير نيويورك وتوصلنا إلى اتفاق تجاري مع فيتنام

2
JULY
2025
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته "إنقاذ نيويورك وجعلها عظيمة" قبل انتخابات عمدة المدينة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2025، واصفا المرشح زهران ممداني، بأنه "مجنون شيوعي".

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "سأنقذ نيويورك وأجعلها رائعة مرة أخرى، تماما كما فعلت مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "اطمئنوا لدي جميع البطاقات لحماية نيويورك وجعلها جميلة وعظيمة كما فعلت مع الولايات المتحدة".

ووصف ترامب أحد المرشحين لمنصب عمدة المدينة دون ذكر اسمه، بأنه "مجنون شيوعي"، وقال إنه "لن يسمح له بتدمير مدينة نيويورك"، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني.

وسبق أن صرح ترامب علنا بأنه يعتبر المرشح زهران ممداني، "شيوعيا بحتا" و"يساريا متطرفا"، كما اعترف بأنه صدم من احتمال رؤية مثل هذا المرشح عمدة لنيويورك.

وزهران ممداني مسلم ولد في أوغندا، وانتقل مع والديه الاستاذ الجامعي ومخرجة الأفلام من أصل هندي إلى نيويورك في سن السابعة. ويبلغ من العمر 33 عاما، وإذا انتخب لمنصب عمدة نيويورك فسيكون أصغر عمدة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1917، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". 

 في سياق آخر كتب ترامب على منصته: "توصلت للتو الى اتفاق تجاري مع فيتنام. التفاصيل لاحقا".

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