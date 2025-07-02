«سيدة القنبلة»... من هي مخترعة السلاح المخترق للتحصينات المستخدم في إيران؟

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نفذت الولايات المتحدة قبل أكثر من أسبوع ضربات على منشآت نووية رئيسية في إيران باستخدام 14 قنبلة خارقة للتحصينات.

وحظيت هذه القنابل المعروفة باسم «جي بي يو – 57» باهتمام عالمي كبير، بسبب قدراتها التدميرية الهائلة. إلا أن هوية مخترعها ليست معروفة للكثيرين.

فمن هو مخترع هذه القنابل الخارقة للتحصينات؟

بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن هذه القنابل من اختراع سيدة تدعى آنه دونغ، وتبلغ من العمر 65 عاماً، وهي لاجئة فيتنامية، هربت من مدينة سايغون إلى واشنطن وقت حرب فيتنام.

وبدأت رحلة دونغ من طفولة حرب فيتنام إلى مختبر ذخيرة تابع للبحرية الأميركية عند بوابة منزل والديها في سايغون في أواخر الستينات عندما كانت في السابعة من عمرها تقريباً. كان والدها مسؤولاً زراعياً رفيع المستوى في حكومة فيتنام الجنوبية المناهضة للشيوعية. وكان شقيقها طيار مروحيات لدى فيتنام الجنوبية، وكان يغادر منزل العائلة للذهاب إلى مهمة، حين دخلت دونغ في موجة من البكاء وتمنت أن يمتلك أخوها «عصا سحرية تُعطيه أفضل سلاح، وتكون أكثر تطوراً ليتمكن من الفوز والعودة سالماً»، حسب قولها.

وتكرر هذا المشهد مراراً وتكراراً خلال الحرب الطويلة، وفي النهاية قطعت الفتاة عند البوابة وعداً على نفسها قائلة: «لو قام الجنود الأميركيون بحمايتي وعائلتي، فسأفعل ما بوسعي لرد الجميل لهم».

وفي أبريل (نيسان) 1975، وبينما كانت سايغون على وشك السقوط في أيدي الفيتناميين الشماليين، قام شقيق دونغ وطيار مروحية آخر بتوصيلها هي ووالديها وإخوتها وبقية أفراد عائلتها إلى سفينة تابعة للبحرية الفيتنامية الجنوبية متجهة إلى الفلبين.

ومن الفلبين، انتهى المطاف بالعائلة في الكنيسة المعمدانية الأولى في واشنطن العاصمة.

وقالت دونغ: «جئنا إلى هنا لاجئين فقراء، والتقينا بالعديد من الأميركيين الكرماء والطيبين. وقد جدّدت مساعدة الأميركيين لنا وترحيبهم بنا عزمي على ردّ الجميل لهم».

وأسكنت الكنيسة دونغ وعائلتها في شقة بضاحية ماريلاند القريبة.

وتخرجت دونغ عام 1982 بمرتبة الشرف من جامعة ماريلاند حاصلة على شهادة في الهندسة الكيميائية. وبعد ذلك حصلت على شهادة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأميركية، ثم التحقت بوظيفة علمية مدنية في البحرية.

وبحلول عام 2001، أصبحت دونغ مديرة قسم التطوير المتقدم للذخائر غير الحساسة في قسم «إنديان هيد» التابع لمركز الحرب السطحية البحرية، في مقاطعة تشارلز بولاية ماريلاند. وكانت قد بدأت بالفعل العمل على المتفجرات التي استُخدمت في نهاية المطاف في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حيث أصبحت وقتها قائدة فريق من علماء الجيش الأميركي الذين صنعوا مادة متفجرة من نفس عائلة القنبلة الخارقة للتحصينات المستخدمة في إيران.

وكانت هذه القنبلة هي «BLU-118/B»، وهي قنبلة موجهة بالليزر مصممة للاختراق العميق للأماكن الضيقة مثل الأنفاق تحت الأرض التي كانت تؤوي تنظيم القاعدة في أفغانستان.

وكلمة BLU هي اختصار لعبارة Bomb Live Unit، أي وحدة القنابل الحية.

واستُخدمت هذه القنبلة مراراً وتكراراً في أفغانستان، ويُنسب إليها وإلى مخترعتها الفضل من قِبل آخرين في تقصير أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

قنبلة «جي بي يو – 57»

وقبل تصميم قنبلة BLU-118/B، كانت السيدة دونغ وفريقها يعملون على جيل جديد من «المتفجرات عالية الأداء وغير الحساسة، والتي يمكنها تحمل مخاطر المرور عبر طبقات الصخور أو جدران البناء قبل الانفجار».

وقد كانت هذه المتفجرات جزءاً من تلك المستخدمة في القنبلة الخارقة للتحصينات، والمعروفة رسمياً باسم «جي بي يو – 57»، والتي استخدمتها الولايات المتحدة في إيران.

وتم إلقاء 12 قنبلة «جي بي يو – 57» على الموقع النووي الإيراني في فوردو، والواقع في أعماق جبل، فيما أُلقيت قنبلتان أخريان على المنشأة النووية في نطنز.

تأثير القنابل على البرنامج النووي الإيراني

أصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الهجوم «دمّر» المنشآت النووية الإيرانية، وهدّد بمقاضاة المؤسسات الإخبارية التي أثارت شكوكاً حول هذا الأمر، رغم أن بعض تلك المؤسسات استشهد بتقرير استخباراتي قيّم أن برنامج إيران ربما تأخر بضعة أشهر فقط.

وتعليقاً على ذلك، قالت دونغ إنه لا يمكن قياس مدى نجاح القنبلة من قبل واشنطن أو إسرائيل، أو حتى طهران.

وقالت: «فكّروا في الأمر. لقد دخلتم وقصفتم منشأة نووية تحت الأرض. ليس من الآمن إرسال أي شخص إلى تلك المنشأة. أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل إجراء أي تقييم حقيقي وشخصي».

تحفيز للعنف أم تقصير أمد الحرب؟

على الرغم مما عانت منه من خسائر فادحة خلال حرب فيتنام، فإن دونغ لا ترى أي تناقض بين العنف الذي عانت منه وعملها في تطوير متفجرات ذات قوة هائلة.

وأوضحت قائلة: «إن القنابل عالية التقنية يمكن أن تساعد في تقليل القتال البري، وتقصير أمد الحروب. كان واجبي الأول هو ضمان عودة جنودنا الأميركيين من المعارك أحياءً. أردت أن أفعل كل ما بوسعي لمساعدتهم على الفوز».